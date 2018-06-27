События

14:04 27.06.2018

Поддерживают создание автокефальной поместной церкви в Украине более 30% граждан, не поддерживают почти 20% - соцопрос

2 мин читать
Поддерживают создание автокефальной поместной церкви в Украине более 30% граждан, не поддерживают почти 20% - соцопрос

 Почти треть украинцев поддерживают создание в Украине автокефальной поместной православной церкви, вместе с тем, каждый третий гражданин безразличен к этому вопросу, свидетельствует опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" имени И.Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Согласно результатам, обнародованным в среду в Киеве, поддерживают идею создания такой церкви 31,3% опрошенных, не поддерживают – 19,8%, равнодушны – 34,7%, затруднились с ответом 14,2% респондентов.

Среди тех, кто поддерживает создание поместной православной церкви, более половины (56%) убеждены, что она должна создаваться на основе Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) с присоединением всех желающих. Вместе с тем, 14% убеждены, что должна создаваться абсолютно новая церковь.

Среди сторонников УПЦ-КП создание поместной церкви поддерживают 45% (не поддерживают 18%), тогда как среди сторонников Украинской православной церкви (Московского патриархата) поддерживают такие действия 23%, не поддерживают – 40% опрошенных.

Каждый второй украинец считает, что к процессу создания автокефальной поместной церкви не должны привлекаться представители власти, 17% считают, что представители власти могут лишь помогать, лишь 7% убеждены, что чиновники должны активно действовать в этом направлении по собственной инициативе.

Опрос проводился 19-25 мая во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Всего было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование осуществлялось за счет проекта "Программа содействия гражданской активности "Присоединяйся!" (реализуется за средства USAID).

Теги: #церковь #соцопрос
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Климкин считает, что томос об автокефалии православной церкви в Украине будет передан в осязаемом будущем

В Прикарпатье сгорела деревянная церковь

Представитель Вселенского патриархата обсудит в Грузии судьбу Украинской церкви

Порошенко: Молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украина получила томос об автокефалии церкви

Замглавы АП указывает на неточность цитирования позиции Польской церкви со стороны УПЦ(МП)

На Волыни пожарные спасли от огня деревянную церковь XIX века

Филарет призвал мировое сообщество не допустить нарушения принципов религиозной свободы в ОРДЛО

Число поддерживающих автокефалию УПЦ в полтора раза выше, чем противников этой идеи - опрос

Почти четверть украинцев выступают за объединение православных церквей в единую - опрос

Порошенко не исключает, что Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине вместе с Вселенским Патриархом Варфоломеем подтвердят и другие патриархи

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд признал право прокурора на внесение представления об устранении нарушений антикоррупционного законодательства

Третья международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Канаде в 2019г

НАПК утвердило результаты проверок е-деклараций замглавы АП Филатова, глав Минсоцполитики и Минздрава

Движение по Крещатику в Киеве перекроют в определенные часы 28-30 июня и 1 июля - МВД

Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения у админграницы с Крымом

В аэропорту "Киев" задержана жительница Краматорска, 13 лет скрывавшаяся от правосудия за нападение на любовницу мужа

Полиция проверяет сообщение о минировании ВСП в Киеве, коллектив и посетителей эвакуировали

СБУ задержала двух жителей Днепропетровской области, призывавших в соцсетях к массовым беспорядкам в День Конституции

Организатор нападения на лагерь ромов во Львове получал инструкции через соцсети– А.Геращенко

НАПК направило в суд 5 протоколов, в том числе в отношении нардепа Дейдея

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА