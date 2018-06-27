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13:57 27.06.2018

НАПК утвердило результаты проверок е-деклараций замглавы АП Филатова, глав Минсоцполитики и Минздрава

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НАПК утвердило результаты проверок е-деклараций замглавы АП Филатова, глав Минсоцполитики и Минздрава

 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок электронных деклараций заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова, министра социальной политики Андрея Ревы и и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

Согласно сообщению на сайте НАПК в среду, утверждены результаты проверок деклараций А.Ревы (за 2017 год), У.Супрун (за 2016 и 2017) и А.Филатова (год не указан, известно, что Нацагентство проверяло его декларацию за 2015 год – ИФ).

"В некоторых проверенных декларациях выявлены нарушения, однако они незначительны и не влекут за собой административную или уголовную ответственность", - подчеркнули в НАПК.

Теги: #напк #декларации #проверки
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