События

11:08 27.06.2018

Полиция проверяет сообщение о минировании ВСП в Киеве, коллектив и посетителей эвакуировали

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 Специалисты проверяют поступившую информацию о якобы минировании здания Высшего совета правосудия (ВСП) на ул. Студенческой в Шевченковском районе Киева, коллектив ВСП эвакуирован.

"Коллектив Высшего совета правосудия срочно эвакуировали из помещения. Поступило сообщение о минировании", - говорится в сообщении на странице ВСП в Фейсбуке в среду.

В Совете проинформировали, что в среду запланировано проведение заседаний Первой и Третьей дисциплинарных палат.

В свою очередь, отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что в 9.15 в дежурную часть Шевченковского управления поступило сообщение о взрывчатке, якобы заложенной в помещении здания, расположенного на ул.Студенческой.

Прибывшие на место сотрудники профильных служб эвакуировали из помещения более 100 посетителей и сотрудников учреждения.

В настоящее время проводится проверка помещения здания и прилегающей территории. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #киев #информация #минирование #всп
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