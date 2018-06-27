Полиция проверяет сообщение о минировании ВСП в Киеве, коллектив и посетителей эвакуировали

Специалисты проверяют поступившую информацию о якобы минировании здания Высшего совета правосудия (ВСП) на ул. Студенческой в Шевченковском районе Киева, коллектив ВСП эвакуирован.

"Коллектив Высшего совета правосудия срочно эвакуировали из помещения. Поступило сообщение о минировании", - говорится в сообщении на странице ВСП в Фейсбуке в среду.

В Совете проинформировали, что в среду запланировано проведение заседаний Первой и Третьей дисциплинарных палат.

В свою очередь, отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что в 9.15 в дежурную часть Шевченковского управления поступило сообщение о взрывчатке, якобы заложенной в помещении здания, расположенного на ул.Студенческой.

Прибывшие на место сотрудники профильных служб эвакуировали из помещения более 100 посетителей и сотрудников учреждения.

В настоящее время проводится проверка помещения здания и прилегающей территории. Решается вопрос об открытии уголовного производства.