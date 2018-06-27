События

11:06 27.06.2018

СБУ задержала двух жителей Днепропетровской области, призывавших в соцсетях к массовым беспорядкам в День Конституции

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СБУ задержала двух жителей Днепропетровской области, призывавших в соцсетях к массовым беспорядкам в День Конституции

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух жителей Днепропетровской области, которые в запрещенных в Украине российских социальных сетях провоцировали пользователей к массовым беспорядкам в День Конституции Украины.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, оперативники спецслужбы установили, что жители Днепра и Желтых Вод по заданию представителей спецслужб РФ распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, которые были адаптированы именно для жителей региона.

В течение последнего месяца основные "усилия" злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины. Среди материалов также обнаружены "обвинения" подразделений Объединенных сил в провокациях обстрелов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и ложные "справки" сторонников террористов со значительно завышенными потерями Вооруженных сил Украины. Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственному изменению конституционного строя нашего государства", - говорится в сообщении ведомства

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли компьютерное оборудование, использовавшееся злоумышленниками для распространения антиукраинских материалов и призывов к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины. У агитаторов также обнаружены инструкции, специально разработанные и предоставленные для распространения представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине социальных сетей и интернет-сайтов.

Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Теги: #беспорядки #провокации #сбу #соцсети #днепропетровская_область
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Интерфакс-Украина
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