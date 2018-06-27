События

10:44 27.06.2018

НАПК направило в суд 5 протоколов, в том числе в отношении нардепа Дейдея

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НАПК направило в суд 5 протоколов, в том числе в отношении нардепа Дейдея

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции своим решением направило в суд еще пять протоколов об административных правонарушениях в связи с несоблюдением требований предотвращения и урегулирования конфликта интересов, ограничений занятия другой оплачиваемой деятельностью и получения подарков.

Как сообщается на сайте НАПК, в частности, составлен протокол в отношении народного депутата Украины Евгения Дейдея, который в сентябре 2017 года "пользуясь депутатскими полномочиями ради удовлетворения частного интереса, осуществлял действия в свою пользу во время направления депутатского обращения к Генеральному прокурору Украины". В НАПК отмечают, что такие действия продпадают под ч.2 ст.172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях - совершение действий в условиях реального конфликта интересов.

Кроме того, за нарушение требований предотвращения и урегулирования конфликта интересов составлены протоколы по чч.1 и 2 ст.172-7 КУпАП в отношении относительно начальника Геслекслужбы в Кировоградской области Лилии Панфиловой, "которая подписала приказ о выплате премий сотрудникам службы, премировав при этом и себя".

За нарушение установленных ст.25 Закона ограничений о занятии другой оплачиваемой деятельностью составлен протокол по ч.1 172-4 КУпАП в отношении начальника одного из отделов Пологовской РГА Запорожской области Анатолия Дехтяря. "Должностное лицо выполняло работу председателя государственной экзаменационной комиссии в заведении высшего образования, не являющейся непосредственно преподавательской (или педагогической) деятельностью", - отмечается в сообщении.

Также составлен протокол по ч.1 ст.172-5 КУпАП в отношении ведущего врача ветеринарной медицины пограничного инспекционного пункта Одесской региональной службы Госветсанконтроля Екатерины Збудчак. "Установлено, что врач получила в собственность подарок (станцию технического обслуживания) от гражданки, которая не является ей близким лицом, чем нарушила установленные ст.23 закона ограничения относительно получения подарков", - сообщают в НАПК.

Нацагентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не означает признание лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.

Теги: #напк #протоколы #суд
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