События

10:31 27.06.2018

Шесть украинских моряков с судна RS 300-97, задержанного в 2016 г. в Греции, вернулись на родину

1 мин читать
Шесть украинских моряков с судна RS 300-97, задержанного в 2016 г. в Греции, вернулись на родину

 Шесть моряков с судна RS 300-97, задержанного в ноябре 2016 года в Греции, вернулись в Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хорошая утренняя новость: шесть украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись этой ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов", - написал глава МИД в Твиттере в среду.

По его словам, дипломаты работают над тем, чтобы другие украинцы вернулись к своим родным и близким.

Как сообщалось, в Греции в ноябре 2016 года было задержано судно RS 300-97 и семь членов экипажа.

Теги: #моряки #греция #климкин #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Денисова просит Москалькову о содействии во встрече с моряками "ЯМК-0041" на территории украинского Генконсульства в Ростове-на-Дону

Москалькова навестила моряков с сейнера "Норд"

Москалькова направила в ФСБ запрос на право посещения украинским омбудсменом удерживаемых в РФ моряков судна ЯМК-0041

Денисова в РФ поднимет вопрос освобождения удерживаемых в Крыму украинских моряков, надеется глава МИД

Моряки украинского судна, задержанные в оккупированном Крыму, отказались от пищи

Оборона и сотрудничество Евросоюза с НАТО будут в центре внимания Совета ЕС в Люксембурге

ЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции

Порошенко обсудил с главой МИД Литвы размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе

Климкин считает, что томос об автокефалии православной церкви в Украине будет передан в осязаемом будущем

Спикер МИД Украины об обысках у крымских татар: Мы документируем факты преступлений

ПОСЛЕДНЕЕ

В аэропорту "Киев" задержана жительница Краматорска, 13 лет скрывавшаяся от правосудия за нападение на любовницу мужа

Полиция проверяет сообщение о минировании ВСП в Киеве, коллектив и посетителей эвакуировали

СБУ задержала двух жителей Днепропетровской области, призывавших в соцсетях к массовым беспорядкам в День Конституции

Организатор нападения на лагерь ромов во Львове получал инструкции через соцсети– А.Геращенко

НАПК направило в суд 5 протоколов, в том числе в отношении нардепа Дейдея

Общественные организации требуют через суд лишить Жебривского должности аудитора НАБУ

Мясники Франции обратились к властям с просьбой о полицейской защите от веганов

В Измаиле зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, в городе объявлен карантин

В Киеве 29 июня ограничат движение на улице Надъярной

Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ во вторник, один военный погиб, двое ранены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА