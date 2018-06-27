Шесть украинских моряков с судна RS 300-97, задержанного в 2016 г. в Греции, вернулись на родину

Шесть моряков с судна RS 300-97, задержанного в ноябре 2016 года в Греции, вернулись в Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хорошая утренняя новость: шесть украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись этой ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов", - написал глава МИД в Твиттере в среду.

По его словам, дипломаты работают над тем, чтобы другие украинцы вернулись к своим родным и близким.

Как сообщалось, в Греции в ноябре 2016 года было задержано судно RS 300-97 и семь членов экипажа.