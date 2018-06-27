Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ во вторник, один военный погиб, двое ранены

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

"Российские оккупационные войска 30 раз прибегли к прицельного огня по нашим позициям, 11 из которых - с вооружения, которое должно быть отведено на определенные минского договоренностями расстояния. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - говорится в сообщении на странице ООС в среду утром.

На Луганском направлении наибольшее количество обстрелов было в районе населенного пункта Крымское. Там противник вел огонь по позициям ВСУ из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотошковское боевики применили артиллерийские системы калибром 122 мм. Также активность наблюдалась у населенных пунктов Зайцево, Южное, Троицкое, Екатериновка, майорских и Орехово.

На Донецком направлении противник применил по защитниках Марьинки 82-мм миномет, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Также там зафиксирована работа снайпера. Под прицельным огнем находились также защитники Авдеевки, Новоселовки Второй и Песков.

На Мариупольском направлении боевики применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстреляли позиции ВСУ в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовки.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск пять раз открывали огонь по нашим защитникам. На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное и Широкино, что на Мариупольском направлении", - добавили в штабе.

По данным украинской разведки, трех боевиков уничтожено, пятеро ранены.