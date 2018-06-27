События

06:09 27.06.2018

Гражданин Ирана приговорен к 11 годам тюрьмы за шпионаж

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Орджоникидзевский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор за шпионаж (ч.1 ст.114 УК Украины) 30-летнему гражданину Ирана, который был аспирантом одного из вузов города.

"Свою вину обвиняемый так и не признал, однако собранных на стадии досудебного следствия доказательств было достаточно для вынесения приговора... Орджоникидзевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуроров и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Согласно оперативным данным, полученным Службой безопасности Украины в августе 2016 года, иностранец встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которого является исследования в военной сфере и пытался узнать у него информацию, содержащую государственную тайну. В конце концов иностранец договорился с научным сотрудником, что тот продаст ему определенные научные работы.

Но научный сотрудник сообщил о полученном предложении украинским спецслужбам. При продаже якобы научной работы аспирант был задержан.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Теги: #аспиранты #приговор #харьков
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