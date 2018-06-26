Интерес кандидатов к участию в конкурсе на судей ВАКС появится после опубликования условий конкурса

Интерес потенциальных кандидатов к участию в конкурсе на должность судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) сформируется после опубликования условий конкурса, считает глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков.

"У меня пока нет ни одного знакомого, и знакомого знакомого, который бы хотел идти кандидатом конкурс на судей ВАКС. Возможно, такой интерес начнет появляться после опубликования условий конкурса, но пока таких (желающих - ИФ) нет", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

При этом С.Козьяков отметил, что "это не пессимизм, пока народ ждет условия конкурса, которые мы опубликуем".

Вместе с тем, он отметил более высокий интерес к конкурсу на должность судьи Верховного суда.

"Когда вышел закон о новом Верховном суде, быстрее появились желающие стать судьей, еще до того, как появились условия конкурса", - сказал он.

При этом С.Козьяков выразил надежду на плодотворное сотрудничество с этими экспертами во время конкурса.

"Международные эксперты - это не надсмотрщики сверху, это партнеры, которые будут помогать оценивать кандидатов по определенным критериям", - сказал он.

Он отметил, что законодательство не четко прописывает процедуру участия международных экспертов в конкурсе на судей ВАКС, поэтому ВККСУ придется ее разрабатывать.

"Процедура в законе выписана недостаточно, может это и лучше, потому, что у нас есть возможность выписать процедуру с учетом нашего опыта на примере конкурса на должность судей Верховного суда", - сказал он

При этом С.Козьяков обратил внимание на ряд организационных проблем при проведении конкурса на судей ВАКС связанных с участием международных экспертов.

"Есть вопросы еще до того, как мы начнем общаться с международными экспертами. Например, кто пригласит эти организации – ВККСУ или МИД, по какой процедуре будут определены кандидаты, какой пакет документов нам должен предоставить каждый кандидат, на каком языке, где будут работать международные эксперты, кто проводит организационно-техническое обеспечение", - сказал он.

С.Козьяков подчеркнул, что для проведения конкурса на судей антикоррупционного суда с участием международных экспертов необходимо будет обеспечить перед документации и досье кандидатов.

"Досье у каждого кандидата будет около 250-300 страниц. Мы пока не видим, кто обязан сделать перевод если 300 кандидатов по 300 страниц – это 90 тыс. страниц, которые нужно перевести. Это не ускорит процедуру", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада одобрила президентский законопроект (№8497) о создании Высшего антикоррупционного суда Украины 21 июня. Данный закон является техническим и необходим для начала деятельности ВАКС путем выполнения требований Конституции Украины, закона "О Высшем антикоррупционном суде" и закона "О судоустройстве и статусе судей".

В документе указано, что местонахождение, территориальная юрисдикция и статус ВАКС определяются соответствующими законом о Высшем антикоррупционном суде, который Верховная Рада приняла 7 июня текущего года.

Этим же документом парламент поручил Кабинету министров Украины предпринять в рамках компетенции меры, связанные с созданием ВАКС, а Государственной судебной администрации Украины - меры, необходимые для реализации закона о создании данного суда.

Закон о создании ВАКС вступает в силу со следующего дня после публикации.