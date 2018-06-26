Денисова просит Москалькову о содействии во встрече с моряками "ЯМК-0041" на территории украинского Генконсульства в Ростове-на-Дону

Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой о содействии во встрече с удерживаемыми в России членами экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041".

"С целью синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц я обратилась к уполномоченному РФ со срочной просьбой: предоставить беспрепятственную возможность членам украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Сергею Калиниченко, Руслану Скрипнику, Геннадию Отичко и Олегу Блоку прибыть в Генконсульство Украины в г.Ростов-на-Дону для моей встречи с ними", - написала Л.Денисова на странице в Фейсбуке во вторник.

Она выложила фотокопию соответствующего письма на имя Т.Москальковой.

Омбудсмен напомнила, что в виде исключения украинская сторона, во исполнение договоренностей президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, сняла запрет на въезд уполномоченному РФ. Во вторник, 26 июня, Т.Москалькова беспрепятственно прибыла в Киев, где в посольстве РФ в Украине встретилась с семью членами судна "Норд".