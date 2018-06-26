События

17:55 26.06.2018

Гражданина Украины, задержанного в Нижнем Новгороде, обвиняют в шпионаже и попытке контрабанды

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Гражданина Украины, задержанного в Нижнем Новгороде, обвиняют в шпионаже и попытке контрабанды

 Следственные органы предъявили обвинение в попытке контрабанды и шпионаже гражданину Украины Игорю Кияшко, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" адвокат Евгений Губин, представляющий интересы обвиняемого.

"По версии следствия, И.Кияшко приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести рабочие лопатки, входящие в комплектацию авиационных двигателей типа РД-33 военных самолетов типа МиГ-29. Перед этим он списался с местным жителем, который пообещал передать ему 42 вышеуказанных лопаток за вознаграждение в $46,2 тыс.", - сообщил Е.Губин.

10 апреля этого года гражданин Украины был задержан сотрудниками ФСБ в одной из нижегородских гостиниц после получения товара и передачи вознаграждения.

По словам Е.Губина, следствие расценило действия И.Кияшко как попытку контрабанды вышеуказанных лопаток на территорию Украины. Ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1 (Приготовление к незаконному перемещению оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники).

"Кроме того, следователи заподозрили моего подзащитного в шпионаже. По их мнению, И.Кияшко пытался приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400", - сообщил адвокат.

По словам Е.Губина, 19 июня он заключил соглашение на защиту И.Кияшко на предварительном следствии по уголовному делу в следственном отделе УФСБ России по Нижегородской области и в тот же день уведомил об этом следователя.

"Таким образом, следователь знал о заключении со мной соглашения, однако в тот же день, 19 июня, с моим подзащитным были проведены следственные действия без моего участия, в ходе которых ему были предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ (Шпионаж)", - сообщил Е.Губин.

"Мой подзащитный И.Кияшко категорически отрицает свою причастность к совершению данного преступления", - сказал Е.Губин, отметив, что украинец в данный момент содержится в нижегородском СИЗО.

По словам адвоката, до настоящего времени он не может дозвониться до следователя, для того чтобы полноценно вступить в уголовное дело в качестве защитника И.Кияшко.

Агентство "Интерфакс-Поволжье" пока не располагает комментарием со стороны УФСБ по Нижегородской области.

Теги: #рф #шпионаж #украинец #задержание
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