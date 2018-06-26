Омбудсмен РФ уверяет, что врачи не видят угроз для жизни Балуха

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заверяет, что врачи не видят угроз для жизни удерживаемого в СИЗО Симферополя в оккупированном Крыму украинца Владимира Балуха, который голодает с 18 марта 2018 года,

"По заключению врачей, нет угроз его жизни, но я сама планирую посетить и увидеть в каком он состоянии", - сказала Т.Москалькова журналистам возле Лукьяновского СИЗО в Киеве во вторник.

Как сообщалось, 25 июня адвокат Ольга Динзе сообщила интернет-изданию "Крым.Реалии", что осужденному в оккупированном Россией Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху, который голодает 99 дней, стало плохо.

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", - сказала О.Динзе.

Адвокат также сообщила, что В.Балузх отказался идти на прогулку по состоянию здоровья, поскольку "просто физически не смог этого сделать". Кроме того, по словам осужденного активиста, в заседании по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении он также не смог бы принять участие.

О.Динзе уточнила, что В.Балух не употребляет пищу, а только пьет воду.

Также адвокат добавила, что активиста перевели в новую камеру. По словам В.Балуха, "камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет".