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17:33 26.06.2018

ЕСПЧ ожидает до 27 июня информацию от РФ о состоянии здоровья Сенцова – Минюст Украины

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ЕСПЧ ожидает до 27 июня информацию от РФ о состоянии здоровья Сенцова – Минюст Украины

 Судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) принял решение об информационном запросе к российской стороне относительно состояния здоровья осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, срок получения таких сведений – до 27 июня, сообщил заместитель министра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина.

"Европейский суд по правам человека ответил на представление правительства Украины по применению правила 39 Регламента суда относительно Олега Сенцова. (…) Суд отметил, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами самого господина Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос на основании правила 54 в РФ относительно состояния здоровья Олега и установил срок до 27 июня для предоставления такой информации", - написал И.Лищина на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Он напомнил, что в заявлении от 22 июня украинское правительство просило указаний ЕСПЧ к РФ с целью получения полной информации о состоянии здоровья О.Сенцова и предоставления уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой доступа к О.Сенцову.

Теги: #здоровье #сенцов #еспч
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