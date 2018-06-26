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17:14 26.06.2018

ЕСПЧ считает Сенцова гражданином Украины – Минюст

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ЕСПЧ считает Сенцова гражданином Украины – Минюст

 Украинское правительство будет приглашено для участия в деле осужденного режиссера Олега Сенцова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в качестве третьего лица, следовательно, в этом суде считают О.Сенцова гражданином Украины, поясняет заместитель министра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина.

"Заявление правительства Украины присоединят к делу самого господина Сенцова. После коммуникации дела правительство Украины будет приглашено принять участие в деле в качестве третьего лица в соответствии со ст. 36 §1 ЕКПЧ (Европейской конвенции по правам человека - ИФ). …данный пункт предусматривает, что "во всех делах, которые рассматривает Палата или Большая Палата, Высокая Договорная Сторона, гражданин которой является заявителем, вправе представлять письменные замечания и принимать участие в слушаниях". Следовательно, Европейский суд считает Сенцова гражданином Украины", - написал И.Лищина на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Теги: #сенцов #гражданство #еспч
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