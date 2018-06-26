ЕСПЧ не дал прямого ответа на требование предоставить Денисовой доступ к Сенцову

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не дал прямого ответа на требование Правительства Украины предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой доступ к голодающему в российской тюрьме украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

"Готовим дополнительное заявление для уточнения этого вопроса. Одновременно продолжаем подготовку совместного международного заявления относительно всех украинских политических заключенных Кремля", - написал на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель министра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Иван Лищина.

Как сообщалось, 21 июня уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова сообщила, что обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Лищине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав украинского гражданина Олега Сенцова, заключенного по политическим мотивам в России.

В свою очередь И.Лищина сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в связи с письмом Л.Денисовой Минюст готовит заявление согласно правилу 39 регламента Европейского суда по правам человека (обеспечительные судебные меры – ИФ) с целью применения обеспечительных мер в форме обязать Российскую Федерацию предоставить доступ украинского омбудсмена к О.Сенцову.

Замглавы Минюста пояснил, что информация о принудительном кормлении О.Сенцова станет обоснованием необходимости доступа украинского омбудсмена к политзаключенному.

"Мы не можем просить суд, например, обязать прекратить принудительное кормление. Украина в лице госпожи Денисовой хочет получить доступ к Сенцову, о чем мы и просим Европейский суд", - отметил он.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку теракта.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ. С 14 июня Л.Денисова находится в РФ, но до сих пор ей не разрешили встретиться ни с одним из украинских политзаключенных и незаконно удерживаемых.