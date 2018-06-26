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16:29 26.06.2018

Защита Януковича ходатайствует о передаче дела об госизмене экс-президента в любой другой суд

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Защита Януковича ходатайствует о передаче дела об госизмене экс-президента в любой другой суд

Защита обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича ходатайствует о передаче данного дела из Оболонского райсуда Киева в любой другой суд.

"Сегодня в новосозданный Верховный суд Украины защита подала ходатайство об изменении подсудности и передаче этого дела в любой другой суд, не находящийся под давлением", - сообщил на пресс-конференции во вторник в Киеве адвокат В.Януковича Виталий Сердюк.

По его мнению, коллегия судей Оболонского райсуда столицы, рассматривающая это дело, нарушила ряд процедур.

"Мы говорим о невозможности заслушать непосредственно Януковича, обвиняемого в госизмене... Суд также отказал в возможности допросить свидетелей, находящихся за пределами Украины... Суд умышленно нарушил принцип равенства сторон в части равенства предоставления доказательной базы - вместо 44 свидетелей со стороны защиты были вызваны лишь 22 свидетеля, половину из них невозможно допросить. Также был резкий переход к стадии дебатов", - рассказал защитник.

В.Сердюк связал такие действия судей с "политическим давлением со стороны власти".

Теги: #адвокат #суд #янукович
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Интерфакс-Украина
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