Москалькову не пустили к Одинцову в Киеве, она подала необходимые документы и в Москве будет ждать разрешения на посещение

Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову во вторник не пустили к "россиянину Максиму Одинцову" в Лукьяновском СИЗО в Киеве, она намерена ожидать разрешения Министерства юстиции Украины на территории России.

"Я сожалею, что не была допущена на встречу к Одинцову", - сказала Т.Москалькова журналистам возле Лукьяновского СИЗО в Киеве во вторник.

Российский омбудсмен сообщила, что будут направлены все необходимые запросы на получение разрешения Минюста Украины, после чего она снова приедет в Киев для посещения М.Одинцова.

"Я вернусь в Москву, потому что необходимо уже приехать тогда, когда есть определенное решение и есть надежда на позитивные шаги. Слишком много у Уполномоченного дел других, чтобы можно было просто так находиться в стране", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли она ждать разрешения на встречу с М.Одинцовым на территории Украины или вернется в РФ.

Т.Москалькова подчеркнула, что ее встреча с М.Одинцовым должна быть синхронной посещению Дмитрия Штыбликовав в омской колонии, и напомнила, что она с украинским консулом встретилась с последним.

"Мы просим ответного шага – (посетить – ИФ) одного человека на территории Украины в следственном изоляторе, любого кого назовет украинская сторона", - сказала она.

Вместе с тем, она отметила, что украинское законодательство не предусматривает порядок посещения удерживаемых в СИЗО с двойным гражданством омбудсменом другого государства.

Отвечая на вопрос о том, означает ли несостоявшаяся встреча с М.Одинцовым, что и украинский омбудсмен Людмила Денисова не сможет посетить осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко, Т.Москалькова сказала: "Я могу сказать только то, что я сожалею, что я была не допущена на встречу с Одинцова, также как и не был допущен консул России, несмотря на то, что Одинцов является гражданином России".

Она также отметила, что "рекомендации, которые сегодня дал руководитель следственного изолятора, где содержится М.Одинцов, будут выполнены российской стороной, и запросы в Минюст будут направлены".

В свою очередь в пресс-службе российского омбудсмена сообщили, что Т.Москалькова провела переговоры с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой для получения допуска, однако и они не дали положительных результатов и ворота СИЗО Киева остались закрыты для российского омбудсмена.

"Татьяна Москалькова отметила, что очень сожалеет о принятом решении, поскольку оно могло стать шагом доброй воли в отношениях наших государств и проявлением взаимности в посещении граждан России и Украины омбудсменами", - добавили в пресс-службе.

Украинские граждане М.Одинцов, а также Александр Баранов в 2014 году перешли служить в российскую армию. Они были задержаны сотрудниками СБУ 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе Украины с Крымом. В феврале А.Баранов и М.Одинцов были приговорены Дарницким райсудом Киева за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Конституция Украины не допускает наличие двойного гражданства у украинцев.