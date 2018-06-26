Решение СНБО по либерализации внешнеэкономической деятельности компаний ОПК введено в действие

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности украинских компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Указ разрушает многолетнюю монополию государственных спецэкспортеров. И в соответствии с решением СНБО, украинские производители оборонной продукции, вооружения, военной техники имеют право без каких-либо посредников экспортировать продукцию собственного производства", - сказал А.Турчинов на брифинге в Киеве во вторник.

Секретарь СНБО также проинформировал, что решением Совбеза украинским предприятиям ОПК разрешается импорт независимо от их форм собственности, когда речь идет о закупке оборудования и продукции военного назначения для нужд собственного производства.

А.Турчинов сообщил, что разрешается импорт частных предприятий, которые имеют прямые дилерские контракты с заграничными производителями вооружения и военной техники.

"Что очень важно… позволено иметь прямые контракты и проводить без посредников закупки оружия, военной техники нашим силовым министерствам и ведомствам, в том числе Министерству обороны", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, силовые ведомства и министерства смогут закупать оружие и военную технику за пределами Украины без посредников, когда это предусмотрено Государственным оборонным заказом, и эта техника и вооружение не производится в Украине.

Секретарь СНБО отметил, что либерализация внешнеэкономической деятельности компаний ОПК усилит позиции соответствующих украинских предприятий, увеличит их конкурентоспособность и эффективность, не ослабляя при этом экспортный контроль.

"Деятельность всех субъектов этого рынка будет отвечать всем подписанным Украиной международных соглашений", - подчеркнул А.Турчинов.

Он также выразил убеждение, что такие меры позволят существенно сэкономить бюджетные средства.

Согласно решению СНБО, по словам А.Турчинова, Кабинет министров Украины должен будет внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, а также подать в Верховную Раду изменения в законодательство, которые снимут ограничения по импортно-экспортной деятельности украинских производителей вооружения и военной техники.

Как сообщалось, А.Турчинов анонсировал скорое принятие ряда решений СНБО для либерализации внешнеэкономической деятельности 7 июня текущего года.