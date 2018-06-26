Фотокнигу "World we defend" о происходящем на Донбассе презентовали военным атташе иностранных государств в Киеве

Фотокнигу "World we defend" (рус. "Мир, который мы защищаем") о российской агрессии на Донбассе презентовали в Киеве военным атташе государств, аккредитованных в Украине.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", презентация, сопровождаемая фотовыставкой, прошла во вторник в Доме офицеров в Киеве.

"Этим проектом мы хотим донести международному и украинскому обществу правдивую информацию о том, что происходит на востоке Украины и показать тот мир, который защищают украинские воины. Они делают все для того, чтобы приблизить день победы", - отметила автор идеи, помощник министра обороны Украины Виктория Кушнир.

По ее словам, эту книгу уже подарили главам оборонных ведомств США, Великобритании, Литвы, Венгрии, Швеции, Польши, Норвегии, Латвии, Италии и многим другим.

В презентованной книге представлены фотоматериалы, на которых запечатлена помощь украинских военнослужащих мирным жителям региона, фотографии, сделанные во время боевых действий на линии соприкосновения во многих населенных пунктах Донбасса.

В издание вошли работы военных журналистов и таких известных украинских фотографов как Анатолий Степанов, Сергей Тахмазов, Алина Комарова, Александр Клименко.

Электронная версия книги будет доступна на сайте Министерства обороны Украины.