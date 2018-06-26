События

15:06 26.06.2018

Адвокат Саакашвили обжаловал судебный приговор Дангадзе, который якобы пошел на сделку со следствием

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Адвокат Саакашвили обжаловал судебный приговор Дангадзе, который якобы пошел на сделку со следствием

 Адвокат экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий обжаловал в Апелляционном суде "засекреченный" приговор Печерского районного суда г.Киева в отношении члена "Руха новых сил" Севериона Дангадзе от 24 мая, который пошел на сделку со следствием и, как считают соратники М.Саакашвили, сделал это под давлением.

Как сообщил адвокат агентству "Интерфакс-Украина", представители М.Саакашвили несколько раз пытались получить доступ к этому приговору, но судья Печерского райсуда Дмитрий Белоцерковец отказал в этом. В Едином реестре судебных решений есть только информация о вынесении данного решения, но указано, что оно запрещено для обнародования в соответствии с положениями закона Украины "О доступе к судебным решениям".

"Мы считаем, что данное решение должно быть отменено, поскольку, хотя Саакашвили и не был участником этого уголовного производства, но его вина была установлена приговором, вынесенным Дангадзе, и этим были нарушены права Саакашвили", - отметил Р.Чернолуцкий.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 24 мая вынес приговор члену "Руха новых сил" С.Дангадзе, который, как считают в партии, под давлением пошел на сделку со следствием.

В Едином реестре судебных решений есть информация о вынесении данного решения, но указано, что информация "запрещена для обнародования в соответствии с пунктом 4 ч.1 ст.7 закона Украины "О доступе к судебным решениям".

Пункт 4 ч.1 ст.7 данного закона гласит, что в текстах судебных решений, которые открыты для общего доступа, не могут быть разглашены такие сведения как "информация, для обеспечения защиты которой рассмотрение дела или совершение отдельных процессуальных действий проходило в закрытом судебном заседании".

Как следует из реестра, 22 мая в Печерский суд поступил обвинительный акт в уголовном производстве №42017000000004873 от 4 декабря 2017 года о совершении лицом преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 ч.4 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины); ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256; ч.1 ст.15 ч.3 ст.28 ч.4 ст.110-2 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил на 24 мая "открытое подготовительное судебное заседание" по рассмотрению этого обвинительного акта с вызовом прокурора, обвиняемого и его защитника.

Именно в указанных преступлениях обвинялся С.Дангадзе, который был задержан 4 декабря 2017 года. По этому же делу в декабре 2017 года на допросы начали вызывать лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

5 декабря 2017 года Ю.Луценко заявил, что лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки "Руха новых сил" С.Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на деятельность в Украине.

6 декабря Печерский райсуд Киева арестовал С.Дангадзе на два месяца без права залога. Впоследствии арест продлевали.

При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждал, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.

14 мая в "Рухе новых сил" сообщили, что С.Дангадзе отказался от услуг своих адвокатов, и посчитали, что это было сделано под давлением. 21 мая в партии сообщил, что С.Дангадзе подписал соглашение со следствием.

Теги: #адвокат #саакашвили #суд
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