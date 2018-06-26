На стадионе в Вишневом мужчина устроил стрельбу, он задержан

Во вторник на стадионе в городе Вишневое (Киевская обл.) неизвестный открыл стрельбу и был задержан сотрудниками полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Киевской области.

"Сегодня на стадионе в городе Вишневое, что под Киевом, неизвестный устроил стрельбу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции. Правонарушитель задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного главка полиции в соцсети Фейсбук.

Вместе с тем, обстоятельств инцидента, а также информации о наличии возможных пострадавших в результате происшествия в полиции не сообщили.