Москалькова не получила четкого разрешения на посещение Одинцова в Лукьяновском СИЗО, но надеется на это

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая находится в Киеве, не получила четкого разрешения на посещение россиянина Максима Одинцова в Лукьяновском СИЗО, но надеется на это на то, что встреча состоится.

"Президент Украины Петр Порошенко четко обозначил, что он поддерживает гуманитарные усилия уполномоченных... Я думаю, что это является гарантией для того, чтобы мне надеяться на то, что я смогу посетить одного гражданина России, находящегося здесь под стражей. Речь идёт об Одинцове", - сказала Т.Москалькова журналистам возле Лукьяновского СИЗО в Киеве во вторник.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли у нее ходатайство от уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой или разрешение от руководства СИЗО на посещение, Т.Москалькова сказала: "У меня нет четкого разрешения, но я очень надеюсь, что гуманитарная составляющая… шаг доверия ... даст возможность продвинуться вперёд".

Ранее в этот день источник агентства "Интерфакс-Украина" в Министерстве юстиции Украины сообщил, что Т.Москальковой для посещения россиянина Максима Одинцова следует получить разрешение Апелляционного суда, но технически для ее визита все готово.

Как сообщалось, уполномоченный по правам человека в РФ Т.Москалькова 26 июня прибыла в Киев с намерением посетить россиянина Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киева.

В свою очередь Л.Денисова подчеркнула, что доступ украинского и российского омбудсменов к находящимся в заключении соотечественникам должен происходить синхронно и на принципах взаимности.

Украинский омбудсмен находится в России с 14 июня. Ей пока не удалось встретиться ни с кем из украинских политзаключенных.