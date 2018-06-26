Чиновник Одесской таможни наладил механизм пропуска в Украину авто с иностранной регистрацией по тарифу $50 за штуку

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили на систематических взятках руководителя одного из структурных подразделений Одесской таможни.

Как сообщила во вторник пресс-служба Управления СБУ в Одесской области, чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан за беспрепятственный пропуск на территорию Украины автомобилей с иностранной регистрацией. Стоимость "проезда" одного такого авто составляла $50.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в кафе вблизи таможенного поста при получении очередного "транша" в размере $650 за пропуск тринадцати машин с иностранной регистрацией.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.