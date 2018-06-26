События

13:10 26.06.2018

Суд продолжит заседание по делу о госизмене Януковича 16 июля

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Суд продолжит заседание по делу о госизмене Януковича 16 июля

 Оболонский районный суд г.Киева продолжит рассматривать уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 16 июля.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе судебного заседания во вторник свидетель защиты, бывший советник президента В.Януковича Анна Герман дала показания, в которых отметила, что изначально В.Янукович не собирался покидать Украину, а впоследствии сделал это во избежание обострения ситуации в Украине.

В своих показаниях А.Герман также заявила, что "закон об отстранении В.Януковича от власти из-за того, что он покинул страну", Верховная Рада приняла в те минуты, "когда он был ещё в Харькове" на территории Украины.

Она заявила суду, что не считает, что В.Янукович совершил госизмену, так он "делал все для того, чтобы не было обострения конфликта". "Даже его побег из Украины – это было для того, чтобы его личность не внесла ещё больший раздор и чтобы не началась гражданская война", - сказала она.

"У Януковича не было намерения покидать Украину... Насколько я понимаю, Виктор Федорович считал, что его пребывание тут, в Украине, приведет к ещё больному обострению конфликта... Его сторонники могли столкнуться с его противниками, и могла пролиться массово кровь, могла пролиться в Украине гражданская война", - сказала А.Герман.

Отвечая на вопрос о том, ознакомлена ли она с содержанием письма В.Януковича в адрес президента РФ Владимира Путина от 1 марта 2014, А.Герман сказала: "Я не видела этого письма. Когда-то я читала в прессе сообщение, что такое письмо было... Я давала свои комментарии как народный депутат… я говорила, что не верю в то, что президент Украины может позвать войска чужого государства в свое государство. Но если он это сделал, то я в этом поддержать его не могу. Я давала этот комментарий и остаюсь на этих же позициях. К сожалению, я не видела самого письма".

Заслушав свидетеля защиты, суд поблагодарил его за показания, отметив, что им будет дана правовая оценка.

В свою очередь защита В.Януковича попросила суд рассмотреть ходатайства, но судья Владислав Девятко подчеркнул, что к ходатайствам суд вернётся после окончания заслушивания свидетелей защиты и объявил перерыв в заседании до 16 июля.

"Перерыв до 10: 00 16 июля", - сказал он.

Теги: #суд #янукович
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