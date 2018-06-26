События

12:35 26.06.2018

Часть Мариуполя была обесточена из-за непогоды

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Часть Мариуполя была обесточена из-за непогоды

 В связи с резким ухудшением погодных условий в Мариуполе (Донецкая область) были обесточены более 100 трансформаторных подстанций из почти 700, и в настоящее время аварийные бригады работают в усиленном режиме для оперативного устранения повреждений, сообщает пресс-служба горсовета.

"В результате стихии были обесточены 119 трансформаторных подстанций из 687 подстанции. По состоянию на 8.00 аварийными бригадами МРЕС восстановлено электроснабжение на 42 ТП. Ведутся усиленные работы по восстановлению электроснабжения на других 77 ТП", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Мариупольского горсовета во вторник.

В городе была организована круглосуточная работа оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Штаб координирует действия жилых, коммунальных предприятий, аварийных служб города с целью обеспечения их бесперебойной работы для жизнеобеспечения населения.

Аварийные бригады предприятий работают в усиленном режиме для оперативного устранения чрезвычайных ситуаций.

Теги: #мариуполь #электроэнергия #непогода
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