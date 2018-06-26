Полиция проводит обыски у фигурантов дела о договорных матчах в 11 регионах Украины

Сотрудники Национальной полиции Украины проводят ряд обысков в рамках расследования дела о договорных матчах по футболу у фигурантов этого дела.

"Во вторник проводятся обыски в 11 регионах у организаторов матчей, бывших и действующих игроков, футбольных функционеров", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники украинской полиции завершили спецоперацию по прекращению деятельности пяти организованных преступных групп, которые организовали разветвленную систему "договорных" матчей по футболу. В эти процессы в той или иной мере были вовлечены 35 из 52 профессиональных футбольных клубов Украины. Полиция установила не менее 50 договорных матчей с участием большинства профессиональных клубов.

"Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результат спортивных соревнования) УКУ", - рассказал А.Аваков.

Вместе с тем, по словам замглавы Национальной полиции Украины Игоря Купранца, по состоянию на 22 мая, ввиду категории статей и санкций, никто задержан не был.