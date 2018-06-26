События

11:50 26.06.2018

Москалькова навестила моряков с сейнера "Норд"

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Москалькова навестила моряков с сейнера "Норд"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась в Украине с экипажем российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в марте, намерена просить об их возвращении на родину.

"Встретилась с задержанными в Украине моряками судна "Норд". Поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных", - написала Т.Москалькова в своем "Инстаграме".

Она отметила, что по результатам встречи планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков "и их скорейшем возвращении на Родину".

Т.Москалькова 26 июня находится с рабочим визитом в Украине. В ходе поездки она также планирует посетить россиянина Максима Одинцова, который находится в СИЗО Киева.

Теги: #сейнер_норд #москалькова #моряки
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Интерфакс-Украина
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