Чотири людини загинули і семеро постраждали в ДТП на Рівненщині - ДСНС

У Рівненській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули чотири людини, повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій регіону у вівторок.

Як повідомляють рятувальники, 25 червня о 19:13 в службу порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі Київ-Ковель поблизу с.Орловка Сарненського району.

За інформацією прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, унаслідок ДТП загинули чотири людини і постраждали семеро.

Підрозділ ДСНС також залучався для проведення деблокування потерпілих і загиблих.

Пізніше в ГУ Нацполіції України в Рівненській області повідомили, що за встановленими поліцейськими даними, 20-річний житель міста Сарни, керуючи легковим автомобілем "Mercedes-Benz" на номерах іноземної реєстрації, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з маршрутним таксі сполученням "Київ Ковель". Від удару "маршрутку" відкинуло на смугу зустрічного руху, де сталося лобове її зіткнення з вантажівкою під керуванням 57-річного рівнянина.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчим управлінням обласного главку поліції розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

"20-річного водія легковика поліцейські затримали ... і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання стосовно повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. Відповідно до медичного огляду, хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння", - повідомили у вівторок в прес-службі обласного главку поліції.

Санкція інкримінованих йому статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.