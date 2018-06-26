События

11:41 26.06.2018

Мобильные бригады Гуманитарного штаба в июле доставят помощь для 28 населенных пунктов прифронтовой зоны

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Мобильные бригады Гуманитарного штаба в июле доставят помощь для 28 населенных пунктов прифронтовой зоны

 Бригады мобильной выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова в июле доставят и выдадут продуктовые наборы мирным жителям 28 населенных пунктов на линии соприкосновения, ее получат порядка 19 тыс. человек.

"Жители территорий вдоль линии соприкосновения больше всего нуждаются в помощи, ведь до сих пор там продолжаются обстрелы. Это тяжелейшие условия для выживания, разрушена инфраструктура, сложно найти работу. Бригады мобильной выдачи штаба Рината Ахметова доставляют продукты туда, где людям больше не от кого ждать помощи", – говорит руководитель проекта "Помощь населению" Гуманитарного штаба Рината Ахметова Михаил Катеринчак, сообщается в понедельник на сайте штаба.

На сегодняшний день Гуманитарный штаб Рината Ахметова оказывает помощь жителям 85 населенных пунктов, пострадавшим в результате вооруженного конфликта. Открыты стационарные пункты выдачи продуктовых наборов. А там, где пока нет дорог и транспортного сообщения, людям помогают бригады мобильной выдачи.

За время работы Гуманитарного штаба выдано свыше 12 млн наборов выживания, которые помогают старикам, детям, многодетным семьям и людям с инвалидностью.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Штаба 0800-509-001.

С графиком выездов бригад мобильной выдачи в июле можно ознакомиться по ссылке: http://www.fdu.org.ua/news/31239

Теги: #ахметов #фонд #донбасс #гумпомощь
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