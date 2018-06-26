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11:20 26.06.2018

Москалькова для посещения Одинцова в киевском СИЗО должна получить разрешение Апелляционного суда

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Москалькова для посещения Одинцова в киевском СИЗО должна получить разрешение Апелляционного суда

Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой для посещения россиянина Максима Одинцова, который содержится в Лукьяновском СИЗО в Киеве, следует получить разрешение Апелляционного суда, но технически для ее визита все готово, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве юстиции Украины.

"Уже полтора часа как Москалькова находится в Киеве, когда точно она посетит СИЗО, точного времени пока не известно, ожидаем", - сказал источник агентства "Интерфакс-Украина" в Минюсте во вторник.

Собеседник напомнил, что М.Одинцов находится в СИЗО с января 2017 года.

"Для встречи технически все готово, если будет решение организовать встречу, это будет сделано", - добавил источник.

По информации собеседника агентства, так как М.Одинцов сейчас числится за Апелляционным судом г.Киева, то омбудсмену РФ следует получить разрешение этого суда на посещение.

"Поскольку сейчас идет апелляционное рассмотрение по делу Одинцова, Москальковой необходимо взять разрешение Апелляционного суда, после чего уже требовать посещения в киевском СИЗО. Но когда она это сделает и дадут ли ей это разрешение, неизвестно", - подчеркнул источник.

Как сообщалось, уполномоченный по правам человека в РФ Т.Москалькова 26 июня прибыла в Киев с намерением посетить россиянина Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киева.

В свою очередь Л.Денисова подчеркнула, что доступ украинского и российского омбудсменов к находящимся в заключении соотечественникам должен происходить синхронно и на принципах взаимности.

Украинский омбудсмен находится в России с 14 июня. Ей пока не удалось встретиться ни с кем из украинских политзаключенных.

Теги: #разрешение #минюст #суд #москалькова #посещение
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