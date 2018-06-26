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11:20 26.06.2018

Суд по делу о госизмене Януковича допрашивает Анну Герман

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Суд по делу о госизмене Януковича допрашивает Анну Герман

 Оболонский районный суд г.Киева принял решение о допросе по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича свидетеля защиты бывшего советника президента Анны Герман.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял на заседании во вторник.

По словам адвоката Виталия Сердюка, А.Герман сама изъявила желание дать показания и в настоящее время находится в Украине.

В тоже время сторона обвинения указала на то, что судебные заседания неоднократно срывались из-за того, что защита не может обеспечить явку целого ряда свидетелей, которые были заявлены ранее. В связи с этим обвинение выступило против удовлетворения этого ходатайство.

Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство защиты. "Суд... принял решение допросить в качестве свидетеля Анну Николаевну Герман", - сказал судья Владислав Девятко.

После получасового перерыва суд приступил к допросу А.Герман как свидетеля защиты. Предусматривается ее перекрестный допрос.

А.Герман лично присутствует на судебном заседании во вторник.

Теги: #допрос #герман #суд #янукович
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