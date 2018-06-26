События

10:35 26.06.2018

Денисова: в Московском горсуде еще не рассмотрели консульский запрос на посещение Сущенко, обещали выдать решение сегодня

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Денисова: в Московском горсуде еще не рассмотрели консульский запрос на посещение Сущенко, обещали выдать решение сегодня

 Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова сообщила, что консульский запрос на ее посещение обвиняемого в РФ в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко еще находится на рассмотрении в Московском городском суде.

"Только что встретилась с заместителем председателя Московского городского суда Дмитрием Фоминым, который сейчас исполняет обязанности председателя. Он сообщил мне, что консульский запрос на мое посещение Романа Сущенко до сих пор на рассмотрении. Впрочем пообещал, что решение мы получим сегодня. Начиная с 15.00 будем им звонить", - написала во вторник утром Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук.

Р.Сущенко 4 июня был приговорен Мосгорсудом к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ) в РФ. Приговор в законную силу не вступил, поскольку был обжалован. До рассмотрения апелляционных жалоб Р.Сущенко, согласно приговору, должен содержаться в СИЗО.

Теги: #сущенко #омбудсмен #денисова #запрос
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