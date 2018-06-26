Тука: 71 освобожденному из ОРДЛО украинцу уже перечислено по 100 тыс. грн финпомощи

Одноразовая денежная помощь в сумме 100 тыс. грн уже перечислена 71 гражданину Украины, освобожденному из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в декабре 2017 года, сообщал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука.

"С 74-х освобожденных из плена в декабре 2017 года, 71-му человеку средства компенсации в размере 100 тыс. грн уже перечислены", - сообщил Г.Тука на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

31 января 2018 года Кабинет министров Украины ободрил предоставление государственной поддержки лицам, находившимся в плену и членам их семей, в том числе выплатой одноразовой денежной помощи в размере 100 тыс. грн.

Ответственным за выплату помощи освобожденным из ОРДЛО заложникам правительство определило МинВОТ.

13 июня первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что МинВОТ начало выплаты одноразовой денежной помощи освобожденным из ОРДЛО украинцам.