События

10:02 26.06.2018

Платные частные пляжи для туристов могут ввести в Александрии

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Платные частные пляжи для туристов могут ввести в Александрии

 Платные частные пляжи для иностранных туристов могут ввести в египетской Александрии, сообщает газета Arab News.

"Власти города рассматривают возможность введения частных пляжей, которые смогут посещать только туристы. Это будет способствовать развитию пляжного туризма в городе наряду с историческим и культурным. Туристы будут чувствовать себя защищенными", - пишет издание.

По данным Arab News, недавно власти Александрии подписали договоренности с Грецией, Кипром и Италии о популяризации направления среди жителей этих стран - что должно способствовать увеличению турпотока.

Александрия - город в дельте Нила, главный морской порт и второй по величине город Египта. Простирается на 32 км вдоль побережья Средиземного моря.

Теги: #туризм #пляжи #египет
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Интерфакс-Украина
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