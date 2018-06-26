Москалькова утверждает, что Сенцов отказался от встречи с врачами

Заключенный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов отказался от предложения пройти медосмотр под руководством врачей, которых выберут родственники и адвокат, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в эфире телеканала "112 Украина" во вторник утром.

"Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели консилиум с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца", - заявила прибывшая в Киев Т.Москалькова.

Она также отметила, что О.Сенцов "встает и разговаривает".

"Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки – это очень длительный срок", - подчеркнула она.

Кроме того, Т.Москалькова рассказала, что ежедневно получает от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака подробную информацию о состоянии здоровья О.Сенцова.

Также российский омбудсмен сообщила о своем намерении посетить заключенного в российской тюрьме украинского режиссера, как только вернется из Киева, и при наличии разрешения поедет вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

"Я по возвращении из Киева обязательно сама поеду его навестить. Если будет разрешение на посещение вместе с Людмилой Денисовой, то поеду вместе с ней" - отметила Т.Москалькова.