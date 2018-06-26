Денисова: если я не могу попасть к нашим заключенным в РФ, то и Москалькова не может попасть к своим соотечественникам в Украине

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова подчеркивает, что доступ украинского и российского омбудсменов к находящимся в заключении соотечественникам должен происходить синхронно и на принципах взаимности.

"Наш президент действительно выполнил все договоренности: он действительно снял запрет на въезд (российскому омбудсмену– ИФ) Татьяне Москальковой в Украину. Но все прочее требует синхронности и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим заключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся (в заключении - ИФ) на территории Украины", - заявила Л.Денисова в эфире телеканала "112.Украина".

Как сообщалось, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 25 июня заявляла о намерении посетить 26 июня россиянина Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киева.

Украинский омбудсмен находится в России с 14 июня. Ей пока не удалось встретиться ни с кем из украинских политзаключенных.