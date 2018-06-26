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09:52 26.06.2018

Москалькова направила в ФСБ запрос на право посещения украинским омбудсменом удерживаемых в РФ моряков судна ЯМК-0041

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Москалькова направила в ФСБ запрос на право посещения украинским омбудсменом удерживаемых в РФ моряков судна ЯМК-0041

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила в Федеральную службу безопасности РФ запрос на право посещения уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой моряков судна "ЯМК-0041", удерживаемых в России.

"Я сразу же, когда получила запрос от Людмилы Денисовой, направила обращение к прокурору Крыма, в ФСБ и следственные органы. Согласно российскому законодательству, любое посещение людей, которые находятся в рамках уголовного процесса, а в отношении них, как мне известно, возбуждены уголовные дела, связанные с незаконным выловом рыбы, я просила, чтобы в максимально короткие сроки мне дали ответ", - заявила она журналистам по приезду в Киев, передает телеканал "112.Украина" во вторник.

Как сообщалось, 4 мая 2018 года стало известно о задержании экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут "в исключительной экономической зоне Российской Федерации". Всего задержаны пять человек, всех их доставили в Крым. В тот же день Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с задержанное в акватории Черного моря российскими спецслужбами украинского рыболовецкого судна.

7 мая прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по фактам захвата украинского рыболовецкого судна "ЯМК – 0041", а также незаконного лишения свободы членов его экипажа.

По информации прокуратуры, досудебное расследование проводится следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.Севастополе.

Предварительная правовая квалификация уголовных преступлений ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна) Уголовного кодекса Украины.

25 июня адвокат Эдем Семедляев сообщил, что моряки украинского судна "ЯМК-0041" отказались от еды.

В это же день министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вопрос освобождения украинских моряков, которые удерживаются в аннексированном РФ Крыму и объявили голодовку, должен быть поднят уполномоченной Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой, которая в настоящее время находится с визитом в РФ.

Теги: #крым #москалькова #рф #фсб #моряки
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Интерфакс-Украина
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