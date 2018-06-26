Боевики 24 раза обстреляли позиции сил ВСУ во вторник, ранен один военный

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушали режим прекращения огня, из них четыре раза огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, ранения получил один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

"За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук во вторник утром.

Кроме того, на Луганском направлении в районе Крымского боевики применяли 120-мм минометы, на Донецком направлении – 82-мм, а на Мариупольском направлении применили гранатометы различных типов.

Также отмечается, что враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское, Золотое, Марьинка, Каменка, Верхнеторецкий, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка. В районе населенного пункта Лебединский враг применил РПГ и стрелковое оружие.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. В результате активных боевых действий один наш защитник ранен", - отметили в штабе.

По данным украинской разведки, двое боевиков уничтожено, троих ранено.