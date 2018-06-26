События

07:35 26.06.2018

Боевики 24 раза обстреляли позиции сил ВСУ во вторник, ранен один военный

1 мин читать

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушали режим прекращения огня, из них четыре раза огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, ранения получил один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

"За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук во вторник утром.

Кроме того, на Луганском направлении в районе Крымского боевики применяли 120-мм минометы, на Донецком направлении – 82-мм, а на Мариупольском направлении применили гранатометы различных типов.

Также отмечается, что враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское, Золотое, Марьинка, Каменка, Верхнеторецкий, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка. В районе населенного пункта Лебединский враг применил РПГ и стрелковое оружие.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. В результате активных боевых действий один наш защитник ранен", - отметили в штабе.

По данным украинской разведки, двое боевиков уничтожено, троих ранено.

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд постановил взять под стражу двоих участников нападения на цыганский табор под Львовом

Боевики дважды вели огонь по позициям ВСУ на Донбассе в понедельник днем

СБУ совместно с другими структурами вернули или нашли 3224 пленника на Донбассе – Грицак

Моряки украинского судна, задержанные в оккупированном Крыму, отказались от пищи

Денисова просит Авакова обеспечить быстрое и эффективное расследование нападения на лагерь ромов под Львовом

Боевики 22 раза обстреляли позиции сил ВСУ в воскресенье, один военный погиб, четверо получили ранения

Полиция начала проверку по факту взрыва в центре Одессы, в результате которого пострадал руководитель охранной фирмы

Через КПП "Новотроицкое" пытались ввезти в Украину 210 картин Кикинева стоимостью более 3,5 млн грн

В центре Одессы прогремел взрыв, пострадал директор охранной фирмы

На Днепропетровщине в ДТП погибло три человека

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве арестовали брачного афериста и помогавшего ему сбежать конвоира

Безработный, подозреваемый в создании подпольной нарколаборатории, предстанет перед судом

Полицейские нашли похищенного ранее в Киеве сына ливийского дипломата, у него незначительные повреждения

Марчук призывает госструктуры дать официальную оценку информации о якобы отравлениях людей и животных из-за использования поддельных ядохимикатов

У голодающего в симферопольском СИЗО Балуха очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы - адвокат

Ликвидация департамента спецрасследований ГПУ свернет расследования "дел Майдана" – адвокаты "Небесной сотни"

Трое погибли, двое, в том числе ребенок, травмированы в ДТП в Запорожской области

Конкурс "Евровидение-2019" может быть перенесен из Иерусалима в Тель-Авив

Создание в областях бригад терробороны вдвое повысит боеспособность Украины – Полторак

Полиция сообщила о подозрении 8 задержанным после нападения на лагерь ромов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА