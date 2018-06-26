События

06:02 26.06.2018

В Киеве арестовали брачного афериста и помогавшего ему сбежать конвоира

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В Киеве на два месяца арестовали брачного афериста и помогавшего ему сбежать конвоира, сообщила пресс-служба прокуратуры г.Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., который 23 июня 2018 бежал из-под стражи и вскоре был задержан, Днепровским районным судом Киева избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении.

Как отмечается, его сообщнику сотруднику Днепровского управления полиции ГУНП Украины в Киеве, который осуществлял конвоирование и действиями способствовал бегству подозреваемого, суд по ходатайству столичной прокуратуры избрал круглосуточный домашний арест на тот же срок.

В прокуратуре также отметили, что правоохранитель полностью признает свою вину и сотрудничает со следствием.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Теги: #киев #аферист #арест
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