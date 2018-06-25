События

22:18 25.06.2018

Суд постановил взять под стражу двоих участников нападения на цыганский табор под Львовом

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Суд постановил взять под стражу двоих участников нападения на цыганский табор под Львовом

Пустомытовский районный суд избрал для двоих подростков, подозреваемых в нападении на цыганский табор возле Львова меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

"Двоим несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", -- сообщила пресс-служба.

Судебные заседания относительно остальных шести подозреваемых пройдут во вторник, 26 июня.

Как сообщалось, вечером 23 июня группа неизвестных с цепями, трубами и ножами напала на цыганский табор на окраине Львова. В результате нападения был убит 24-летний житель табора, четыре человека получили ранения.

Полиция задержала семерых несовершеннолетних и 20-летнего юношу, которого в полиции считают организатором нападения. Всем задержанным объявили о подозрении в совершении хулиганских действий. Полиция проверяет на причастность к совершению этого преступления еще шестерых человек.

По указанному факту открыто уголовное производство по статьям УК Украины об умышленном убийстве, разжигании национальной розни и втягивании несовершеннолетних в преступную деятельность.

Теги: #львов #ромы #украина #суд #школьники
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Интерфакс-Украина
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