Суд постановил взять под стражу двоих участников нападения на цыганский табор под Львовом

Пустомытовский районный суд избрал для двоих подростков, подозреваемых в нападении на цыганский табор возле Львова меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

"Двоим несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", -- сообщила пресс-служба.

Судебные заседания относительно остальных шести подозреваемых пройдут во вторник, 26 июня.

Как сообщалось, вечером 23 июня группа неизвестных с цепями, трубами и ножами напала на цыганский табор на окраине Львова. В результате нападения был убит 24-летний житель табора, четыре человека получили ранения.

Полиция задержала семерых несовершеннолетних и 20-летнего юношу, которого в полиции считают организатором нападения. Всем задержанным объявили о подозрении в совершении хулиганских действий. Полиция проверяет на причастность к совершению этого преступления еще шестерых человек.

По указанному факту открыто уголовное производство по статьям УК Украины об умышленном убийстве, разжигании национальной розни и втягивании несовершеннолетних в преступную деятельность.