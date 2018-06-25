Марчук призывает госструктуры дать официальную оценку информации о якобы отравлениях людей и животных из-за использования поддельных ядохимикатов

Бывший премьер-министр, экс-министр обороны и экс-секретарь СНБО Украины Евгений Марчук обратился к профильным государственным структурам с призывом дать оценку циркулирующей в соцсетях информации о якобы гибели пчел, отравлении домашних животных, а также взрослых и детей в Украине из-за применения аграриями поддельных ядохимикатов.

"Обращаюсь к правительственным структурам дать официально и публично оценку этой чрезвычайно тревожной информации, циркулирующей уже не первую неделю не только на страницах ФБ (Фейсбук – ИФ). Здесь не стоит шутить или преуменьшать последствия, если все это, не дай Господь, правда", - написал Е.Марчук в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Здесь же он перепостил пуликацию из группы "Эко Киллдозер", в которой говорится, что 17 наименований ядов из Китая неизвестного происхождения продавались фермерам по всей Украине с прошлого года под видом качественного европейского продукта.

"Вот Вам – и разгадка массовых отравлений людей, пчел, - детей… Причина отравлений - неизвестные яды из Китая, и продажность наших таможенников и чиновников… Что за "ядило" набодяжили китайцы в попытке подделать сертифицированные препараты – никому не известно", - говорится в публикации, которую просит официально прокомментировать Е.Марчук.