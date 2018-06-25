У голодающего в симферопольском СИЗО Балуха очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы - адвокат

Осужденному в оккупированном Россией Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху, который голодает 99 дней, стало плохо, сообщает интернет-издание "Крым.Реалии" со ссылкой на посетившую своего подзащитного в СИЗО Симферополя адвоката Ольгу Динзе.

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", - сказала О.Динзе.

Адвокат также сообщила, что голодающий уже 99 дней В.Балузх отказался идти на прогулку по состоянию здоровья, поскольку "просто физически не смог этого сделать".

Кроме того, по словам осужденного активиста, в заседании по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении он также не смог бы принять участие.

О.Динзе уточнила, что В.Балух не употребляет пищу, а только пьет воду.

Также адвокат добавила, что активиста перевели в новую камеру. По словам В.Балуха, "камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет".

Как сообщалось, украинский фермер В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в с.Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

По словам активистов, в ходе обыска сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет В.Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Родственники предполагают, что боеприпасы подбросили сотрудники ФСБ во время обыска. Ранее у В.Балуха проводились еще два обыска и в ходе первого с дома был снят украинский флаг.

В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей. "Верховный суд" Крыма 14 марта снизил срок лишения свободы до 3-х лет и 5 месяцев с отбыванием его в колонии-поселении.

В тот же день приговор вступил в силу и В.Балух начал голодовку. 15 мая он начал принимать пищу во избежание принудительного кормления. 19 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, по информации ее российской коллеги Татьяны Москальковой, В.Балух питается по специальной схеме. Однако 22 июня В.Балух принял решение перейти на сухую голодовку. Л.Денисова требует срочно обеспечить ей доступ к В.Балуху.

25 июня рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении голодающего в крымском СИЗО украинского активиста Владимира Балуха по так называемому "делу о патронах" отложено на 5 июля.