События

18:32 25.06.2018

Трое погибли, двое, в том числе ребенок, травмированы в ДТП в Запорожской области

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Трое погибли, двое, в том числе ребенок, травмированы в ДТП в Запорожской области

В Запорожской области на трассе «Харьков-Симферополь» автомобиль «ГАЗ-24» выехал на встречную полосу и таранил «Skoda Fabia», в результате погибли три человека, травмированы двое - женщина и ее 8-ми летний ребенок.

Как сообщает Отдел по связям с общественностью ГУ Нацполиции Запорожской области, 25 июня на трассе «Харьков-Симферополь» в Васильевском районе (Запорожская область) водитель «ГАЗ-24» не справился с управлением, и, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем «Skoda Fabia», который направлялся во встречном направлении.

«В результате аварии погибли три человека — водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ» - жители Васильевского района 1994 и 1987 г.р., и водитель автомобиля «Skoda» — житель Харьковской области 1980 г.р.. Двое пассажиров автомобиля «Skoda» - женщина 1988 г.р. и девочка 2010 г.р. - госпитализированы» - отмечается в сообщении.

По факту аварии открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286УК Украины – «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»

Ведется следствие.

Теги: #запорожская_область #жертвы #дтп
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