События

18:21 25.06.2018

Боевики дважды вели огонь по позициям ВСУ на Донбассе в понедельник днем

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Боевики дважды вели огонь по позициям ВСУ на Донбассе в понедельник днем

 В течение текущих суток, 25 июня, с 7.00 до 18.00 боевики продолжали вооруженные провокации против украинских войск на отдельных направлениях на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня… Потерь среди защитников Украины нет. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и тщательно продолжают их укреплять, неуклонно придерживаются Минских договоренностей и не поддаются на провокации врага", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где украинские позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении в районе населенного пункта Каменка зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении днем было тихо.

Теги: #оос #боевики #обстрелы
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Интерфакс-Украина
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