Создание в областях бригад терробороны вдвое повысит боеспособность Украины – Полторак

В ходе завершающего этапа практической фазы первых экспериментальных тактических учений по территориальной обороне "Северная крепость-2018" министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что создание бригад территориальной обороны повысит боеспособность страны вдвое.

"Как отметил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, создание в областях бригад территориальной обороны повысит боеспособность Украины минимум вдвое", - сообщается на сайте Минобороны в понедельник.

В информации отмечается, что за ходом завершающего этапа практической фазы "Северной крепости-2018" на Гончаровском полигоне в Черниговской области кроме С.Полторака также наблюдали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко, а также председатели областных госадминистраций.

"Присутствующие отметили значение системы территориальной обороны для повышения обороноспособности Украины и этапы создания бригад территориальной обороны в каждой области. Такая форма организации и военной подготовки патриотически настроенного населения позволит сформировать пояс безопасности в Украине и гарантировать мирную жизнь и защиту мирного населения", - говорится в сообщении.

В.Муженко отметил слаженность действий подразделений резервистов, которые в режиме "реального времени" отрабатывают задачи по прикрытию участка государственной границы, обеспечения движения военных колонн, изоляции района боевых действий, обороны важных объектов.

Также резервисты выполнили комплексную тактические упражнения с ведением боевых действий как в городе, так и лесу по противодействию диверсионно-разведывательным силам противника.