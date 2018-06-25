События

18:20 25.06.2018

Создание в областях бригад терробороны вдвое повысит боеспособность Украины – Полторак

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Создание в областях бригад терробороны вдвое повысит боеспособность Украины – Полторак

 В ходе завершающего этапа практической фазы первых экспериментальных тактических учений по территориальной обороне "Северная крепость-2018" министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что создание бригад территориальной обороны повысит боеспособность страны вдвое.

"Как отметил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, создание в областях бригад территориальной обороны повысит боеспособность Украины минимум вдвое", - сообщается на сайте Минобороны в понедельник.

В информации отмечается, что за ходом завершающего этапа практической фазы "Северной крепости-2018" на Гончаровском полигоне в Черниговской области кроме С.Полторака также наблюдали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко, а также председатели областных госадминистраций.

"Присутствующие отметили значение системы территориальной обороны для повышения обороноспособности Украины и этапы создания бригад территориальной обороны в каждой области. Такая форма организации и военной подготовки патриотически настроенного населения позволит сформировать пояс безопасности в Украине и гарантировать мирную жизнь и защиту мирного населения", - говорится в сообщении.

В.Муженко отметил слаженность действий подразделений резервистов, которые в режиме "реального времени" отрабатывают задачи по прикрытию участка государственной границы, обеспечения движения военных колонн, изоляции района боевых действий, обороны важных объектов.

Также резервисты выполнили комплексную тактические упражнения с ведением боевых действий как в городе, так и лесу по противодействию диверсионно-разведывательным силам противника.

Теги: #полторак #минобороны #боеспособность #тероборона
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