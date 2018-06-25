События

17:46 25.06.2018

Денисова: посольство Украины просит российские ответственные службы обеспечить визит украинского омбудсмена к Сенцову, Балуху, Клыху и Кольченко

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Денисова: посольство Украины просит российские ответственные службы обеспечить визит украинского омбудсмена к Сенцову, Балуху, Клыху и Кольченко

 Посольство Украины в РФ обратилось в Федеральную службу безопасности РФ, Федеральную службу исполнения наказаний РФ и к уполномоченному по правам человека РФ с просьбой предоставить уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой возможность первоочередного визита к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Станиславу Клыху и Александру Кольченко.

Об этом сообщила Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник: "Посольство Украины в РФ обратилось в Федеральную службу безопасности РФ, Федеральную службу исполнения наказания РФ и к уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой предоставить мне возможность первоочередного визита к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Станиславу Клыху и Александру Кольченко".

По ее словам, на сегодняшний день состояние здоровья и жизнь украинских политзаключенных находится под угрозой, поэтому украинская сторона "напомнила упомянутым службам о выполнении ст.13 Консульской конвенции между Украиной и РФ в части, касающейся своевременного уведомления украинских консульских должностных лиц о задержании, аресте или любом другом ограничении свободы граждан Украины, а также реализации права любого консульского должностного лица на посещение гражданина государства, которое он представляет".

Теги: #заложники #омбудсмены #денисова #посольство
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