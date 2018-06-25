СБУ в Одессе блокировала канал контрабанды психотропных веществ в страну из одной из стран Европы

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Одессе контрабанду психотропных веществ в страну из одной из стран Европы.

"Оперативники спецслужбы установили, что гражданин одной из стран Закавказья, который временно проживает в Одессе, организовал переправку наркотиков из-за рубежа через почтовые сервисы. Запрещенные препараты наркоделец заказывал у своих знакомых, проживающих в одной из стран Европы. "Товар", скрытый в отправлениях с продуктами питания, направлялся в Украину", - сообщает пресс-центр СБ Украины в понедельник.

Правоохранители задокументировали, что посылки с психотропами забирал брат наркодельца, которой является гражданином Украины. Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона.

Сотрудники СБ Украины задержали в Одессе организатора наркобизнеса после получения очередного почтового отправления. Правоохранители изъяли из посылки 350 различных таблеток и порошкообразное вещество, содержащие в своем составе особо опасные наркотические вещества - бупренорфин, фентанил, морфин и кокаин.

Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет почти $20тыс.

Задержанного уведомили о подозрении в совершении преступления. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к функционированию наркобизнеса.