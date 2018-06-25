События

16:48 25.06.2018

Двое неизвестных в Киеве похитили сына дипломата, введен план "Перехват"

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Двое неизвестных в Киеве похитили сына дипломата, введен план "Перехват"

В Киеве полицейские разыскивают злоумышленников, которые насильно посадили молодого человека в автомобиль Volkswagen Golf на ул.Тургеневской и уехали в неизвестном направлении; в столице введен план "Перехват".

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева, информация о событии поступила правоохранителям от свидетелей.

"Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на ул.Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия", - сказано в сообщении полиции.

Полицейские патрули и следственно-оперативная группа территориального управления полиции сразу прибыли на место происшествия и пообщались со свидетелями. Кроме того, в Киеве ввели план "Перехват": разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, похищенный является сыном дипломата.

В свою очередь, как сообщает интернет-издание Insider.Ua, похищенный, 1992 года рождения, является сыном финансового атташе посольства Республики Ливии.

Следователи начали уголовное производство по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению злоумышленников и их местонахождения.

Позднее в эфире канала "112.Украина" советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко фактически подтвердил похищение сына ливийского дипломата. "На данный момент полиция работает с родственниками и знакомыми похищенного, чтобы выяснить какие были конфликты, какие были негативные ситуации. По этому вопросу пока еще общей картины нет. Очевидно, что, скорее всего, это сделано с целью выкупа в связи с финансовыми возможностями семьи, которая представляет Ливийскую Республику", - сказал нардеп.

Теги: #киев #дипломат #злоумышленники #сын #похищение
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