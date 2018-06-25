Суд продлил на месяц срок досудебного расследования дела по нападению на нардепа Найема

Шевченковский районный суд города Киева по ходатайству полиции продлил до 30 июля срок досудебного расследования уголовного производства по факту нападения на народного депутата Мустафу Найема, сообщил его брат Маси Найем.

"По ходатайству ГУ Национальной полиции срок досудебного расследования был продлен на один месяц (напомню, что 30 июня истекает два месяца со дня инцидента), до 30 июля 2018 года", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

По словам Маси Найема, в связи с этим прокуратура Киева подала в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о продлении срока меры пресечения трем подозреваемым по этому делу.

Между тем он отметил, что в понедельник состоится рассмотрение ходатайств по гражданину РФ Саитову Магомеду-Салиху Аргуевичу и еще одному подозреваемому.

Как сообщалось, 30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема (фракция БПП). В результате избиения у депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга.