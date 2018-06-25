События

16:46 25.06.2018

Суд продлил на месяц срок досудебного расследования дела по нападению на нардепа Найема

1 мин читать
Суд продлил на месяц срок досудебного расследования дела по нападению на нардепа Найема

 Шевченковский районный суд города Киева по ходатайству полиции продлил до 30 июля срок досудебного расследования уголовного производства по факту нападения на народного депутата Мустафу Найема, сообщил его брат Маси Найем.

"По ходатайству ГУ Национальной полиции срок досудебного расследования был продлен на один месяц (напомню, что 30 июня истекает два месяца со дня инцидента), до 30 июля 2018 года", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

По словам Маси Найема, в связи с этим прокуратура Киева подала в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о продлении срока меры пресечения трем подозреваемым по этому делу.

Между тем он отметил, что в понедельник состоится рассмотрение ходатайств по гражданину РФ Саитову Магомеду-Салиху Аргуевичу и еще одному подозреваемому.

Как сообщалось, 30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема (фракция БПП). В результате избиения у депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга.

Теги: #найем #суд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Крыму отложили заседание по ходатайству об условно-досрочном освобождении Балуха

Харьковчанин, "инсценировавший" похищение 10 тонн сыра, приговорен к 6 годам тюрьмы

Харьковчанин, подозреваемый в серийном развращении малолетних, пойдет под суд

Верховний Суд розробляє механізми запобігання гендерній дискримінації в Україні

Верховный суд назначил почерковедческую экспертизу подписи Саакашвили на его заявлении о получении гражданства Украины

Суд постановил осуществить лингвистическую экспертизу отрывков книги Онищенко

"Дело Мартыненко": суд вернул прокурору обвинительный акт

Штепа подала на И.Геращенко в суд иск о защите чести и достоинства

Суд в Херсоне не продлил обязательства для капитана "Норда" - он может выехать в Крым

Подозреваемый в госизмене экс-нардеп Артеменко хочет дать свои показания в суде по госизмене Януковича

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова: посольство Украины просит российские ответственные службы обеспечить визит украинского омбудсмена к Сенцову, Балуху, Клыху и Кольченко

Москалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗО 26 июня

СБУ в Одессе блокировала канал контрабанды психотропных веществ в страну из одной из стран Европы

Двое неизвестных в Киеве похитили сына дипломата, введен план "Перехват"

ВНО по украинскому языку и литературе в 2018 году сдали хуже, чем в 2017 - Гриневич

Гриневич предупреждает абитуриентов: первые загрузки документов в электронный кабинет могут происходить медленно

Денисова в РФ поднимет вопрос освобождения удерживаемых в Крыму украинских моряков, надеется глава МИД

Автомобиль въехал в группу людей в пригороде Дублина, два человека госпитализированы в критическом состоянии

Грицак: Большинство людей из "списка 47" под круглосуточной охраной

К нападению на цыганский табор возле Львова причастны школьники и учащиеся ПТУ – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА