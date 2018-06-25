События

15:32 25.06.2018

ВНО по украинскому языку и литературе в 2018 году сдали хуже, чем в 2017 - Гриневич

2 мин читать
ВНО по украинскому языку и литературе в 2018 году сдали хуже, чем в 2017 - Гриневич

 Показатели внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку и литературе в 2018 году хуже, чем в прошлом, отмечает министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Мы имеем в этом году снижение общих показателей сдачи теста по украинскому языку и литературе. Не преодолели порог немногим более 14% наших выпускников", - сказала Л.Гриневич на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Министр объяснила это тем, что в текущем году ВНО по украинскому языку и литературе впервые стало обязательным и "коснулось выпускников, которые учатся в профессионально-технических учебных заведениях".

Л.Гриневич напомнила, что впервые на ВНО по английскому языку было введено аудирование и всего четыре человека будут проходить повторное аудирование.

"По всей стране по аудированию было подано 66 апелляционных заявлений, однако (…) результаты по аудированию были абсолютно релевантными к общему уровню оценки теста… Лишь четыре участника тестирования будут проходить на основе своих апелляций его повторно, на дополнительной сессии 4 июля", - рассказала Л.Гриневич.

Она также отметила, что выпускников, получивших 200 баллов (максимальный показатель), в этом году меньше, чем в прошлом.

"Количество тех, кто сдал на 200 баллов, меньше, чем в прошлом году. 222 участника ВНО получили 200 баллов, а в прошлом их было 303", - проинформировала Л.Гриневич.

По словам министра, 12 человек получили по 200 баллов по двум предметам. "К сожалению, в этом году нет ни одного выпускника школы, кто бы получил 200 баллов по каждому из трех предметов, как это было в прошлом году", - сказала Л.Гриневич.

Теги: #вно #гриневич #украинский_язык
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гриневич предупреждает абитуриентов: первые загрузки документов в электронный кабинет могут происходить медленно

Вступительная кампания-2018 в Украине начинается 2 июля с регистрации электронных кабинетов абитуриентов – Гриневич

Более 200 участников ВНО-2018 получили 200 баллов, 12 из них – 200 баллов по двум предметам – директор УЦОКО

Минобразования продлило срок внесения вузами в ЕГЭБО небюджетных конкурсных предложений до 30 июня

ВНО по истории Украины не сдали 14,2% абитуриентов - УЦОКО

НАПК внесло предписания главе Минобразования и гендиректору "Укроборонпрома"

Обнародованы результаты тестов ВНО по семи предметам

ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 14% абитуриентов - УЦОКО

В Киевской области ученика во время ВНО госпитализировали с подозрением на корь

Порошенко намерен подписать указ о провозглашении 10-летия украинского языка

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова в РФ поднимет вопрос освобождения удерживаемых в Крыму украинских моряков, надеется глава МИД

Автомобиль въехал в группу людей в пригороде Дублина, два человека госпитализированы в критическом состоянии

Грицак: Большинство людей из "списка 47" под круглосуточной охраной

К нападению на цыганский табор возле Львова причастны школьники и учащиеся ПТУ – полиция

СБУ совместно с другими структурами вернули или нашли 3224 пленника на Донбассе – Грицак

Серьезной проблемой остается недопуск международных организаций к местам удерживания украинцев на Донбассе – глава СБУ

Украина готова к беспрецедентным шагам для освобождения заложников

Фонд Ложкина провел четвертый благотворительный аукцион для Центра Емца

В Крыму отложили заседание по ходатайству об условно-досрочном освобождении Балуха

Денисова просит главу делегации МККК в Украине помочь с визитами представителей Комитета к украинским политзаключенным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА